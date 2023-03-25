鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至55.69元，預估目標價為2700元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.4元下修至55.69元，其中最高估值63.27元，最低估值46.74元，預估目標價為2700元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 63.27 84.64 103.99
最低值 46.74 64.31 86.05
平均值 55.63 71.63 95.02
中位數 55.69 71.8 95.02

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 6,260,000 7,555,770 9,411,000
最低值 4,474,180 6,010,930 9,119,060
平均值 5,502,050 6,972,590 9,265,030
中位數 5,604,000 7,056,210 9,265,030

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 55.72 38.3 29.38 24.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		 5,210,128 3,637,632 3,063,552 2,484,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5274/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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