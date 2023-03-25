LME：已大規模檢查過各倉庫的鎳 沒有發現更多石頭

上周倫敦金屬交易所 (LME) 發現價值約上百萬美元的「鎳」，實際上只是成袋的石頭後，引發了市場疑慮，LME 隨即展開了大規模檢查，並聲稱沒有發現更多問題。

在過去的一周裡，從韓國釜山到義大利熱那亞，倉庫工作人員匆忙檢查了數萬袋重達兩噸的鎳。所採取的檢查方式，包括稱重和掃瞄，但也有可能只是用腳踢它們。

一位收到指示的人士表示，倫敦金屬交易所建議，倉庫經營者為了安全起見可穿鋼製包頭靴，依經驗法則，如果踢的時候會痛，可能就是鎳。

上周 LME 發現 9 份合約的標的「鎳」，實際上是幾袋石頭，LME 未說明標的的擁有者，但媒體報導稱，這些已失效的合約屬於摩根大通公司。

LME 周四公告，在其網路註冊的倉庫經營商已檢查過所有袋裝鎳庫存，沒有發現更多問題。LME 表示，它正在繼續調查問題袋的存儲地鹿特丹倉庫所發生的事情，但其相信，當前的金屬入庫檢查程序「在識別潛在違規方面是可靠的」。

LME 還表示，仍有望從周一開始，恢復鎳合約亞洲時段的交易。自大規模軋空導致 LME 暫停交易一周，並取消數十億美元交易以來，鎳市場在過去 1 年多都縮短交易時間。

上周披露的事件，再次打擊投資者對這家交易所的信心。自去年發生危機以來，LME 身陷困境，不得不應對訴訟、監管調查以及交易活動驟減。