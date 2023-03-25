鉅亨投資雷達》鮑爾與葉倫不同調，市場嚇出一身汗

訊息快遞：

昨日聯準會如市場預期升息一碼，且主席鮑爾依然強調美國經濟有軟著陸的可能性，成功安撫市場不安情緒。但之後美國財政部長葉倫於參議院聽證會上，卻表示現在可能不是提高聯準存款上限的合適時機，導致美國區域銀行與中小銀行類股大跌。

鉅亨買基金觀點：

1. 聯準會說了三個不知道

點陣圖與鮑爾記者會是此次利率決策會議的兩大觀察重點，點陣圖結果如市場預期，因為矽谷銀行與第一共和銀行的存款流失危機，大部分委員都維持對今年利率看法不變，只有少數委員略微上調對於今年的利率看法。而會後記者會部分，聯準會主席鮑爾強調矽谷銀行是特例，美國銀行系統沒有問題、美國經濟依然有軟著陸的可能，但卻也對經濟會否衰退、今年失業率與信貸收緊程度說了三個不知道。美國去年大幅升息後的效果才正要陸續於近幾個月浮現，聯準會必須等待更多經濟數據才能確定金融業會否開始減少貸款發放，進一步引起投資與消費減少。

2. 財政部雙重標準惹惱市場

美國財政部長前後行為不一致，是昨日市場反應這麼大的原因。矽谷銀行倒閉時，許多媒體與學者都認為存款保險金額無上限這件事會有道德風險，且美國大部分民眾都沒有 25 萬美元以上存款，此舉無疑是拿窮人的錢去救有錢人。但葉倫仍以遏止風險蔓延為由，提高存款保險上限並拯救矽谷銀行的存戶，但換到第一共和與其他中小銀行同樣面臨存款流失壓力時，卻說出完全相反的話。而並非若國會通過，財政部會於期限內提高存款保險上限，來捍衛美國銀行體系，到期後會再視情況討論要不要永久提高上限的理性言論。

3. 重點是小銀行存款會否進一步流失

葉倫的發言除了傷害中小銀行類股股價外，也令市場擔心中小銀行會否面臨更多存款流失的壓力。從 3 月 9 日以來，聯邦住房貸款銀行（FHLB）共發行 1,813 億美元債券，截至 3 月 15 日，聯準會貼現窗口借款金額為 1,556 億美元，等於美國最危險的中小銀行可能已經透過這兩個管道取得 3,300 億美元，而原因正是因為存款外流的壓力。每週公布的小型商業銀行存貸款金額與聯準會貼現窗口借款金額為重要觀察指標，如果兩者持續飆升，那更多銀行可能步上矽谷銀行與第一共和銀行的後塵。

投資策略：防禦資產當核心，定期定額風險資產

就算聯準會主席都不能確定目前美國經濟潛在走勢，建議用較能對抗股市波動風險的高等級債券基金為核心，並可搭配定期定額扣款來慢慢增加股票型基金配置比重。

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