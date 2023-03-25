112年1、2月統一發票開獎 千萬特別獎06634385

112 年 1、2 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「06634385」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「66882140」，本期中獎發票自今年 4 月 6 日開始兌領，期限至 7 月 5 日止。

今年 1、2 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「06634385」；特獎 (200 萬元)「66882140」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

為落實統一發票從消費購物至兌領獎金全程無紙化，財政部提供雲端發票專屬獎，每期包含 100 萬元獎 30 組、2000 元獎 1 萬 6 千組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 215 萬組，民眾可享雙重對獎資格！

政府所舉辦之獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，中獎獎金 250 元 (含) 以上者，中獎人出具之領獎收據，依印花稅法規定應按中獎金額千分之 4，貼繳印花稅。民眾只要事先上網至財政部電子發票整合服務平台申請手機條碼並完成載具歸戶及設定獎金匯款帳戶等，當發票中獎時，該系統會主動以電子郵件通知，中獎獎金也會自動匯入指定帳戶，還可免納中獎獎金千分之 4 印花稅，省時便利環保又節稅。