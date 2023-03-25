〈貴金屬盤後〉美元升值 金價收黑 周線依舊連四漲

由於美元堅挺，黃金期貨周五 (24 日) 收黑，未能攻上 2000 美元整數關卡，但在銀行業風波不斷、德國德意志銀行 (Deutsche Bank) 擔保違約成本突然跳漲之際，黃金期貨本周仍上漲 0.5%，周線連四漲，白銀也漲至約七周高點。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 12.10 美元或 0.6%，報每盎司 1983.80 美元，盤中最高漲至 2006.50 美元。

金價本周曾多次在盤中突破每盎司 2000 美元。但從去年 3 月 10 日迄今，黃金期貨收盤都無法站穩該整數關卡。

黃金期貨周線收高 0.5%，是連續第四周上漲。

美元周五攀高，ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.5%。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金時成本較高，對黃金需求較不利。

道明證券大宗商品市場策略主管 Bart Melek 說，美元上揚，加上美股午盤反彈代表風險胃納回升，可能是促使金價周五走低的因素。但他認為，金價應能持續從總經情勢中獲得支撐。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 指出，黃金再次遭遇 2000 美元阻力。

為困頓銀行提供的救助措施，使得風險蔓延恐慌在本周稍早獲得舒緩，但周五疑慮再起，歐洲兩大銀行巨擘德銀和瑞士銀行 (UBS) 股價重挫，投資人擔心，監管機關和央行還沒有遏制 2008 年以來最大銀行業風暴。



RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「只要對銀行業資金不足的疑慮出現，就能帶來助長金價的力量。」

多位聯準會 (Fed) 官員不約而同表示，目前沒有跡象顯示金融壓力惡化，這讓他們決定聚焦在打擊通膨，並決定升息。Fed 本周升息 1 碼 (25 個基點)，但暗示即將暫停升息。

自加州矽谷銀行 (SVB)3 月 10 日倒閉以來，黃金一直受益於避險需求。FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 指出，黃金仍受多個基本面因素影響，包括 Fed 利率預期、對銀行業的恐慌、美元強弱、美債殖利率的起伏。

但他認為，近來的市場混亂正在升高 Fed 今年降息的可能性，因此黃金仍有上漲空間。同時，可以預料到黃金將對各項重要經濟數據相當敏感，包括通膨。

BullionVault 的 Ash 說，和 2008 年一樣，當年貝爾斯登 (Bern Stren) 紓困案讓黃金首度站上每盎司 1000 美元，被焦慮的存戶和投資人買進，然而一旦遇到真正的危機，無論是什麼資產都會被拋售，因此假如股票大跌，黃金也難逃劫數。

但他指出，現在和 15 年前最大差別是，央行黃金買盤強勁，中國民間部門有黃金需求。「把短期恐慌放一旁，過去幾年支撐黃金逐步上漲的力量可望延續，新興市場國家和家庭都在增持。」

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