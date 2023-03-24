資誠：逾7成企業尚未進行碳足跡盤查

淨零目標已是新顯學，但根據資誠發布的《2023 台灣暨亞洲永續報告現況與趨勢》報告，台灣企業提及「碳中和 (23.6%)」、「碳權 (12.6%)」、「內部碳定價 (8.9%)」三者的比例都比較前一年提高，但已揭露碳相關執行成果的企業僅占 1.2% 至 2.4% 之間，高達 77.9% 尚未進行碳足跡盤查。

調查發現，資本額 20 億到 50 億之上市櫃企業受新法規規範，必須在 2023 年出版永續報告，適用新規範的上市櫃企業共 278 家，仍有 124 家 (44.6%) 尚未出版永續報告。

調查指出，共有 511 家、約 65.8% 常態性設置企業永續委員會；但卻高達 9 成企業未連結薪酬與績效；229 家企業 (29.5%) 的報告書已回應淨零目標；但仍有 77.9% 企業未進行碳足跡盤查；另外，756 家企業 (97.3%) 訂定供應商管理政策，但僅 493 家企業 (63.4%) 評估供應鏈風險。

調查也發現，台灣企業關注的重大議題，法規遵循部分普遍上升，其中經濟法規遵循升至第 3 名、環保法規遵循維持第 5 名、社會法規遵循升至第 6 名，商業道德與誠信也首次進入前 10 名。

調查同時也發現，超過一半 (63.6%) 的報告書經過第三方驗證，有近半數 (49%) 的報告書參考 SASB 永續會計準則，提及 TCFD 的家數也首度破半數 (57.1%)，突顯越來越多企業重視永續資訊透明揭露的重要性。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺致詞時表示，根據 PwC Taiwan 的《2023 台灣企業領袖調查報告》，72% 的台灣企業已進行減少碳排放的計畫。可見企業對氣候風險的擔憂，已轉變為實際行動。

李宜樺指出，企業如何對外建立信任，已經成為當前企業面對 ESG 的挑戰。在轉型過程中，企業需要具公信力的第三方確信，才能提升執行成效和利害關係人對企業的信任。

