ESG趨勢碳稅上路 沈慶京：企業需具備ESG優勢才能存活

今年 ESG 永續台灣國際高峰論壇落幕，威京總部集團主席沈慶京疾呼 ESG 趨勢議題，他表示，台灣是出口為導向的國家，未來企業將會面臨越來越嚴格的出口條件，加上課徵碳稅碳費的高隱性成本，企業需具有 ESG 優勢才能存活。

經濟部政務次長曾文生在論壇中指出，減碳的工作目前沒有任何一個國家是局外人，過程中最困難的是淨零，而台灣將與國際同步實施碳稅及碳費政策，目前排碳者付費已成國際共識，氣候法新增碳費，碳有價化時代來臨，預期效益包括外部成本內部化、提高綠能使用、產業節能動力、接軌國際 CBAM 規範。

史丹佛大學多爾永續發展學院院長 Arun Majumdar 表示，人口海嘯衍生能源及水資源消耗、二氧化碳攀升等多重海嘯來襲，地球持續暖化致使在各地不斷的發生旱災、洪水等災難，造成人民生命財產的損失，除了降低探排以外，還應延長電網儲電時間、大規模製氫的系統、鋼鐵水泥產業的淨零目標等。

另外，Stantec 顧問台灣總經理黃靖修指出，聯合國的統計資料指出，自然災害裡面，水是佔最高的比例，應盡速建置加強有關城市水務工程的韌性與永續，包含開發循環系統、透過修復與復育強化韌性、與水共存、安全水源保障糧食生產、科技 / 智能與智慧等六大面向來改善，以全面性大幅度的來提升用水效率，減少因為缺水對環境更大的衝擊。