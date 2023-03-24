銀行業危機恐進一步扼殺大麻業本已脆弱的融資管道

全球銀行業的動盪已威脅到本就為資金來源微薄而苦苦掙扎的美國大麻企業，因為這會導致地區銀行的支持枯竭，並收緊從其他融資管道。

大多數美國銀行不為大麻公司提供服務，雖然有幾個州將大麻的藥用和娛樂用途合法化，但因大麻仍是一級列表藥物，在聯邦仍屬非法。

分析師估計，只有約 10% 的美國銀行和約 5% 的信用合作社提供大麻銀行服務。

大麻對沖基金 Poseidon Investment Management 聯合創始人帕克夏 (Morgan Paxhia) 表示：「這場危機意味著這個領域的資本緊張可能會持續，因為市場出現避險心態。」「預計銀行會在放貸方面變得更加嚴格，這將產生巨大影響。」

兩家美國中型銀行矽谷銀行和 Signature Bank 本月倒閉，瑞士政府促成瑞銀集團收購瑞士信貸，都引發人們對危機蔓延的擔憂，並削弱了投資人的信心。

Holland & Hart 大麻業務合夥人兼負責人吉利 (Rachel Gillette) 表示：「業者在籌集資金方面的選擇已經很渺茫，再緊張也無濟於事。」

分析人士指出，通常向大麻業提供信貸的小型銀行、地區性貸方和信用合作社，面臨著當前動盪帶來的更高風險。

由於銀行業的危機，美國大麻申貸者人還可能發現本已較高的利率進一步上升。

根據交易商和企業家線上社團 True Trading Group 資料，大麻業的平均利率可高達 20%。相比之下，根據金融內容線上出版商 Bankrate 的資料，傳統銀行的商業貸款平均利率為 5% 至 5.7%。

昂貴的貸款可能不是這一行面臨的唯一挑戰。至少有 4 位基金經理人指出，大麻公司獲得新資本的機會現在已經惡化。

帕克夏說：「大麻業者籌集資金非常困難，而現在獲得新資金的機會更低，因為投資人會愈趨謹慎。」「大麻的主要投資人是高淨值個人而非機構資本，這些資本池正在進入避險模式。」

受疫情期間需求激增以及預期《安全和公平執法銀行法》(SAFE) 通過立法的希望鼓舞，投資人紛紛湧入該行業。該法案重點在保護為合法大麻業務提供服務的銀行。

然而，因為需求有所緩和，SAFE 法案被參議院擱置。

根據 ETF 數據提供商 TrackInsight 的數據，去年流入該行業的 ETF 從 2021 年的約 23 億美元降至約 4.04 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，自 2023 年初以來，投資人從美國大麻 ETF 中撤出 3413 萬美元，而去年第 1 季則流入 1.16 億美元。

加州最大大麻批發分銷商 Nabis 的 CEO 兼聯合創始人寧恩 (Vince Ning) 說，「銀行業危機肯定已經擊退了許多剛剛開始考慮再次向該領域投入更多資金的投資人。」

True Trading Group 聯合創始人兼 CEO 海曼 (Adam Heimann) 表示：「如果該行業進一步惡化，可能會出現更多針對別無選擇的小型業者的掠奪性融資。」