〈台股盤後〉上漲50點續創9個月高 周線翻紅終止連二黑

台股今 (24) 日早盤一度衝上 15921.29 點，再創近 9 個月波段新高，不過反映台灣央行宣布升息半碼，電子權值股表現相對平淡，終場上漲 50.75 點或 0.32%，收在 15914.72 點，萬六近關情怯，成交量則較昨日略增至 2591.47 億元，台股周線也終止連二黑，周漲 461.74 點。

電子權值股方面，權王台積電 (2330-TW) 今日相對有壓，盤中最低來到 535 元，終場小漲收在 539 元，聯電、聯發科、台塑四寶等也都被壓在盤下，壓抑大盤漲勢；反觀鴻海受惠子公司 FII 搭上 ChatGPT 熱潮，逆勢上漲近 2%，創下波段新高，台達電也力守盤上。

高價股表現相對分歧，股王信驊上漲逾 1%，旭隼、祥碩、亞德客 - KY、緯穎等千金股都在盤上表現，其中，緯穎一度大漲超過半根停板，股價改寫歷史新高，不過大立光、力旺、世芯 - KY、創意、譜瑞 - KY 則相對大盤弱勢。

盤面強勢族群，記憶體大廠美光 (MU-US) 股價創下波段新高，激勵今日買盤湧入記憶體族群，南亞科大漲超過半根停板，華邦電、旺宏等漲幅也分別有 3%、1%，此外，多檔 LED 族群也出現反彈，富采開高走高強鎖漲停，具備車用題材的聯嘉也攻上漲停價位。

另一方面，個股題材也持續發酵，重電股東元連日獲買盤青睞，今日再度開高走高，終場攻上漲停，輪胎大廠正新打入 BMW 供應鏈，一度觸及漲停，上漲近 8% 作收。

從 19 大類股觀察，除金融保險、鋼鐵、塑膠、建材營造、玻璃陶瓷類股在盤下震盪外，其餘類股都在盤上表現，電子族群比重則占逾 6 成，達 66.3%。