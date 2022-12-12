晶圓大廠需求增溫 長園科11月營收0.48億元 年增17倍飆新高

晶圓大廠需求增溫 長園科11月營收0.48億元 年增17倍飆新高。(圖:AFP)
晶圓大廠需求增溫 長園科11月營收0.48億元 年增17倍飆新高。(圖:AFP)

鋰鐵電池廠長園科 (8038-TW) 今 (12) 日公佈 11 月營收 0.48 億元，月增 106.74%，年增 1739.61%，累計前 11 月營收為 1.53 億元，年增 150.27%；受惠晶圓大廠對 UPS 不斷電鋰鐵電池需求增溫，長園科 11 月營收改寫單月新高。

長園科表示，11 月在半導體客戶出貨排程與安裝進度如預期下，營收較去年同期大幅成長，看好隨著主力客戶持續汰換鉛酸電池，將挹注公司營運向上成長。

研調機構指出，近年三元鋰電池的正極材鎳添加量增長，使安全問題受到挑戰，目前電動車品牌、半導體廠皆轉向採用鋰鐵技術，由於結構較三元穩定，在充放電過程中，也不易發生結構崩壞釋出易燃氣體，產生熱失控安全性等疑慮，帶動鋰鐵電池的滲透率持續提升。

研調預估，2025 年全球鋰鐵電池、三元電池市占率約各半，分別為 107.34 萬噸、134.75 萬噸，顯見鋰鐵電池正逐步成為市場主流，有助長園科業務發展。

展望明年，長園科看好營運維持正成長，除既有客戶持續下單外，每年也投入研發，提升客製化實力與技術競爭力，目前公司也與多家國內外大廠洽談合作，有助未來保持良好訂單能見度，挹注中長期營運。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.83%

$13,683

原投組報酬率

+29.12%

$12,912

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    宜特

    3289

  • 20%

    康那香

    9919

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞