【熱門申購】嘉澤抽中最高價差23萬、34%！3月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 3 月最新 2 檔可抽籤股票，主要有 (1788-TW) 杏昌、(3533-TW)嘉澤兩檔，最差報酬率也有 15.2%，最好則高達 34.85%，雖說投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：嘉澤 (3533-TW)

嘉澤 (3533-TW) 主要從事電子連接器的製造和銷售，是 Intel 與 AMD CPU Socket 的供應商。

CPU Socket 與 記憶體插槽是主要的產品，應用於伺服器 (Server)、桌上型電腦 (DT)、筆記型電腦 (NB)、電腦週邊等，去年第三季個應用營收比重分別是：Server 28%、DT 26%、策略客戶 15% 、子公司嘉基 11%、車用 4%、工業 3%。

註: CPU Socket 是指 CPU 插座，其功能是將處理器和印刷電路板連接，方便輕鬆更換 CPU，大多出現在個人電腦與伺服器。

本次增資用途為充實營運資金，以昨 (24) 日收盤價 887 元計，潛在價差達 227,000 元、34.3%。

上櫃增資個股：杏昌 (1788-TW)

杏昌 (1788-TW) 是以代理血液透析產品為主的公司，血液透析又名洗腎，應用場景是當腎臟失去功能時，無法將體內代謝所產生的毒素與水分排出，因此就需藉由人工腎臟排出體外，以減少毒素和水分的堆積，讓身體維持正常功能。

公司血液透析產品在台灣市佔率約 29%-30%，資料顯示 2021 年杏昌營收分布是人工腎臟、迴路管類佔 39.64%，紅血球生成素, 藥水類 31.22%、其他 15.27%、呼吸及麻醉 8.59%、洗腎機、維修保養類 5.28%。

本次增資資金用途為償還銀行借款與充實營運資金，以昨 (24) 日收盤價 143.5 元計，潛在價差達 18,500 元、14.8%。

看完基本面後，抽籤前順手登錄活動，就有機會抽星宇航空商務艙機票喔！

二、申購攻略 4 步驟加碼抽星宇航空機票！

﻿了解可抽籤股票的基本面後，我們來看看怎麼透過大戶投 4 步驟加碼抽星宇機票

Step 1. 投資不滅島登錄任務

Step 2. 登入帳戶

Step 3. 登錄活動

Step 4. 確認登錄完成

確定登錄完成後，接著到大戶投 APP，從選股報價頁面進到申購專區，接著點擊立即申購，這邊要注意扣款成功才算喔！

比方說想申購 (3533-TW) 嘉澤，點擊申購後還要確認帳戶是否有足夠金額可供圈存，確認扣款成功後申購任務就完成囉！

►點我前往投資不滅島活動頁面

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