〈鈊象法說〉東南亞授權今年大躍進 年底進軍歐洲線上博弈市場

鈊象 (2393-TW) 今 (24) 日召開法說會，公司積極開發海外市場，預計東南亞授權今年將快速成長，另外，歐洲馬爾他線上博弈許可申請已進入最後階段，預計今年底取得許可、切入歐洲市場。

鈊象表示，東南亞老虎機、魚機授權營收今年將快速膨脹，主要提供當地客戶提供技術開發，目前東南亞幾乎都有鈊象的影子，商用事業、線上業務同步於當地拓點，帶動營運成長。

鈊象認為，目前東南亞授權營收僅次美國授權營收，但成長潛力更高，更有機會超過美國授權業務。

鈊象積極布局歐美市場，美國去年授權平台營收 44 億元，公司表示，美國營收比重已成長至 18%，兩大平台持續發酵；以地區來看，鈊象除了美國以外，台灣營收比重 38%，中國 19%，日本等其他亞洲市場 25%。

鈊象表示，美國授權業務為老虎機、魚機技術服務，以網咖來切入市場，美國授權去年推出第二平台後迄今，平台月營收已站上 500 萬以上，第一平台去年年成長也 10%，兩平台挹注下帶動美國授權營收續增。

鈊象認為，美國授權持續穩定成長，授權方式以地區式推廣方式為主，無法在目前安卓、iOS 來取得手遊軟體，主要聚焦當地三大州，其他州也正在推動其他手遊產品。

歐洲市場方面，鈊象表示，先積極取得馬爾他線上博弈執照，取得後約可在歐洲約 5-10 個國家開始布局線上博弈業務，實際數量要看各國遊戲開發條件而定。

鈊象表示，未來會持續拿下其他國家證照，進軍歐洲市場勢必是一大挑戰，期望未來可望作為後起之秀，追上瑞士大廠腳步。