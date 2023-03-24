華碩醫療布局報捷 AI內視鏡病灶輔助系統獲國內機構導入

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (24) 日表示，旗下人工智慧內視鏡病灶輔助系統 (EndoAim) 已陸續獲得國內醫療機構導入，包含高雄榮民總醫院、國立陽明交通大學附設醫院、李宜霖胃腸肝膽科診所、禾馨 / 安慎健康管理中心等醫學及健檢中心等，可望協助提升診斷精準度。

華碩表示，人工智慧內視鏡病灶輔助系統已在去年取得衛福部 TFDA 醫療器材認證，可透過內視鏡影像進行即時息肉偵測，靈敏度超過 95%、特異度 97%，息肉分類功能 (AUC) 亦高達 95%，檢查當下即可顯示 AI 分析結果，提供醫師第二意見，大幅提升診斷精準度。

根據國健署 109 年癌症登記報告，大腸癌蟬聯十五年居十大癌症排行首位，近三年由於新冠疫情影響，民眾就醫意願下降，使得大腸癌有嚴重化趨勢，隨著疫情趨緩，醫療單位也建議民眾回歸常規健康檢查，糞便潛血陽性者，愈早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險愈低。

華碩進一步指出，根據國外文獻指出，人工智慧輔助系統可提升 14% 腺瘤型息肉檢出率，進而降低大腸癌風險，因此近來已成為大腸鏡檢查新標配，華碩也預計在 3 月 25 日至 26 日兩天，在中華民國 112 年消化系聯合學術演講年會現場展出相關應用。