永鴻生技登興櫃首日 強漲逾7成大展蜜月行情

左為永鴻生技董事長李芳裕，右為總經理鍾威凱。(鉅亨網資料照)
左為永鴻生技董事長李芳裕，右為總經理鍾威凱。(鉅亨網資料照)

永信投控 (3705-TW) 旗下動物用藥廠永鴻生技 (6936-TW) 今 (24) 日登錄興櫃，每股參考價 26.6 元，早盤最高來到 52.2 元，勁揚 96.2%，儘管隨後漲勢收斂，但仍有逾 7 成漲幅。

永鴻產品營收比重方面，家禽畜 / 水產的經濟動物營收占 98%、伴侶動物 (寵物) 占 2%。公司表示，由於寵物市場成長速度高於經濟動物市場，近期推出多項產品，同時搭配既有的銷售策略，以及擴大寵物學名藥，目標五年內寵物營收占比可從目前的 2% 提升至 10%。

從銷售地區來看，國內營收比重約 87%、海外約 17%，永鴻目前海外最大客戶為美國生技公司 BRI，雙方合作多項酵素類產品，並外銷至全球逾 10 個國家，隨著海外商業活動回籠，許可證陸續到手，今年海外營收將超過 20%。

展望後市，永鴻認為，今年有望取得 5-10 張國內新產品許可證，加上原料價格回檔，營運力拚重回成長。法人估，今年營收、獲利有望重回 2021 年高檔水準。

永鴻生技成立於 2016 年，目前資本額 6.62 億元，主要股東為永信投控持股 57%，兆豐創投與玉山創投持股各為 3.02%、中盈投資持 2.5%；永鴻成立過程是永信透過收購外商碩騰生技新竹工廠後，再與永信動物藥品部門合併並分割成立。

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