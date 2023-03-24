SEC敦促投資人 謹慎投資加密貨幣

美國證券交易委員會 (SEC) 週四 (23 日) 敦促投資人對加密資產證券保持謹慎，並警告提供加密投資服務的公司可能沒有遵守美國法律，包括聯邦證券法。

SEC 週四發布投資人應警惕投資加密資產證券的數個原因。首先，SEC 加密資產證券的未註冊發行可能不提供關鍵資訊，包括經過審計的財務報表，這使投資人無法做出明智的決策。

SEC 稱，提供加密貨幣投資服務的公司可能違反多項適用法律，包括聯邦證券法，法律要求任何提供證券的機構都必須在 SEC 註冊，以便對該行業進行適當的監管和監督。

再者，SEC 提醒投資人，對加密資產證券的投資風險極高，而且往往波動較大，由於流動性不足，許多主要平台無力償付債務或失去價值，持有加密資產的公司有可能倒閉或破產。

FTX 破產案與龐氏騙局極其相似 (圖片：AFP)

SEC 還提到，加密貨幣詐騙猖獗，這些詐騙者透過龐氏騙局、金字塔式推銷和項目方捲款潛逃 (Rug Pull) 等方式，利用流行的加密資產來引誘散戶，往往導致投資人毀滅性的虧損。

SEC 寫道：「僅僅因為名人說某種產品或服務是一項不錯的投資而做出投資決定絕不是一個好主意。」

最後，SEC 呼籲，投資人應制定良好投資計畫，了解其風險承受能力和時間範圍。

加密貨幣交易所可能會提供通常由獨立公司提供的服務組合。通過提供交易所、經紀交易商和託管功能，平台會產生利益衝突，給投資人帶來風險。

SEC 的公告是在白宮發布年度經濟報告中幾天後發布的，白宮經濟顧問委員會在報告中抨擊加密貨幣，稱數位資產投機性太強，沒有經濟效益，對金融市場和投資者帶來風險。