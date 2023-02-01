〈財報〉數位廣告慘澹 Snap上季轉虧、估本季營收下滑 盤後重挫14%

Snap 周二 (1 日) 盤後公布上季由盈轉虧，並預估本季營收可能下降多達 10%，讓期待數位廣告市場景氣翻轉的投資人大失所望，Snap 盤後股價一度重挫 16%，同業 Meta 和 Pinterst 也下跌。

F2023 Q1 財測關鍵數字 vs 分析師預測

營收： 年減 2-10% vs 年增 1.48%

每日活躍用戶：3.82 億至 3.84 億人

SnapSnap 擁有照片傳訊軟體 Snapchat，是率先公布財報的大型數位廣告平台商之一。該公司預測，本季營收將比去年同期減少 2% 至 10%，而本季迄今營收的年減幅已達 7%。

Snap 在致投資人信中說，經濟轉弱、競爭加劇以及「平台政策改變」持續構成打擊，而且「過去一年遭遇的逆風將延續到第 1 季結束」。蘋果從 2021 年起調整 iPhone 隱私政策，此舉大幅限制廣告收蒐集資料以精準投放目標廣告的能力。

Snap 正在更動其「直接回應行銷」業務 (direct-response，精準鎖定潛在客戶，在對方接收到行銷訊息時有能力直接回應) 的政策。這是該公司長期以來的營運重心，尤其在行銷人員因應經濟不確定性而削減支出之際，更顯得重要。

受到財報和財測拖累，Snap(SNAP-US) 周二盤後股價一度重挫 16%，截稿前仍跌 14.3%，Meta(META-US) 約跌 2%、Pinterest(PINS-US) 下挫 5%。

在高通膨和經濟可能衰退的逆風下，科技股飽受打擊，Snap 過去一年來股價下跌 65%。

F2022 Q4(12/31 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：13 億美元 vs 13 億美元

EPS：每股虧損 18 美分

淨損：2.88 億美元 (去年同期獲利 2300 萬美元)

每日活躍用戶：年增 17% 至 3.75 億人 vs 3.74 億人 (Refinitiv 訪調分析師預期)

Snap 上季營收較去年同期持平，是公司成立以來首次成長停滯，符合分析師預測。上季營運由盈轉虧，淨損 2.88 億美元，包含一筆 3400 萬美元的勞動力整頓費用。

Snap 去年推出高階產品「Snapchat+」以開闢營收新管道，該公司周二表示，此服務目前共累積超過 200 萬名訂閱用戶。

Snap 已成為數位廣告產業的風向球，該公司去年率先警告線上行銷支出將降溫，因此大幅裁員 20%，藉此削減成本。過去兩季以來，Snap 持續專注於內部組織調整，砍掉無法帶來用戶和營收成長的計畫。

Meta 和 Alphabet(GOOGL-US) 本周將公布財報，屆時投資人可從中聽見更多和數位廣告景氣有關的資訊。