土洋聯手敲進欣興 提款群創與航運族群

台股今 (23) 日熱錢湧入，大盤翻紅急拉，加權指數終場上漲 103.49 點，收在 15863.95 點，創逾 9 個月來新高，外資、投信聯手同步買進欣興 1.44 萬張，並出脫群創 3.3 萬張，以及航運族群。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人聯手買超 188.38 億元，外資昨天回頭大買 262 億元後，今天再加碼買超 169.42 億元，連 2 日回補；投信續挺台股買超 8.18 億元，寫下連 24 買紀錄；自營商買超 10.64 億元，為連 3 買。

期貨方面，外資減碼 252 口多單，淨多單下降至 1.74 萬口，投信回補 603 口空單，淨空單為 6081 口，自營商加碼 213 口多單，淨多單上升至 8218 口。

觀察外資操作，今日大買欣興 1.18 萬張居冠，買超金額達 16.94 億元，元大台灣 50 居次、買超 1.06 萬張，毅嘉排名第三，買超 9761 張，台積電 9496 張，買超金額 50.79 億元，其他則依序為國泰智能電動車、國泰永續高股息、東元、京元電等。

賣超方面，外資持續調節群創，賣超 1.4 萬張最多，賣超慧洋 - KY 5385 張，長榮 5003 張、陽明 4555 張，其他則依序為中信高評級公司債、華通、元大滬深 300 正 2、連宇、寶成、國泰基金免疫革命等。

投信同步站在買方，今日同步買進欣興 2625 張，台半 1580 張，其他則有新光鋼、振曜、聯電、廣達、東元、合晶，此外，威剛、緯創、開發金也同獲投信加碼；賣超方面則以群創 1.9 萬張最多，裕民 2902 張居次，其他還有金居、中鴻、合勤控、新興、華航、金像電等。