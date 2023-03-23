電子發票去年消費金額逾8兆 5年大增1.3倍

政府近年積極推廣電子發票，根據財政部統計，去 (2022) 年全台共開立 81.1 億張電子發票，開立的消費金額共新台幣 8.1 兆元，5 年來大增 1.3 倍，不論張數、金額均較 2017 年增長，以縣市別來說，台北市開立張數近 20 億張、占比約 24% 最高。

根據財政部統計處發布的統計通報，去年全國共開立 81.1 億張電子發票，較 2017 年增加 13.7 億張，5 年來增加約 2 成；開立金額則從 2017 年的 3.5 兆元，攀升至 8.1 兆元，5 年來增幅高達 1.3 倍，推行成效頗佳。

以縣市別來看，台北市去年開出 19.6 億張電子發票，占比約 24.1% 居冠，新北市開立 13.3 億張、占比 16.4% 居次，台中市去年共開出 9.5 億張、占比 11.7%，排名第三。

進一步分析，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等 6 都去年共開出 63.6 億張，占比將近 8 成；如與 2017 年相比，電子發票增加量主要仍集中在 6 都，近 5 年來光是 6 都合計就增加 11.5 億張，其中又以台北市 5 年來增加 36.7% 居冠，其他 5 都平均約增加 1 成多。

以行業別來看，去年電子發票開立張數及消費金額前 10 大業別大致相同，包括民生直接相關的零售、餐飲及批發業，其中零售業因面對廣大消費民眾，開立張數逾 50 億張、占比 62.7%，遠高於排行第 2 的餐飲業。

至於零售業消費金額共 2 兆 8383 億元，與批發業同列唯二消費金額破兆的行業，但零售業電子發票消費金額占其行業銷售額比率僅 49.6%，批發業也只有 9.3%，低於全體平均 14.6%。

另外，電信業所開立的電子發票，其消費金額占其行業比重高達 92.6%，用水供應業比重 87.8% 居次，電力及燃氣供應業占比 55.4%，主要與政府自 2016 年起，積極推動電信業與公用事業導入無實體電子發票有關。