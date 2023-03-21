快對發票 11-12月期千萬元特獎發票還有4張未領

今 (2023) 年 1-2 月期的統一發票將在 25 日 (周六) 開獎，但去年 11-12 月期 1000 萬元特別獎還有 4 張得主尚未現身，其中一張是由桃園市龜山區水果行所開出，消費金額只有 100 元；而 200 萬元特獎也有 5 張尚未兌領，其中一張只花 20 元繳停車費就中了 200 萬元。

根據財政部賦稅署統計，去年 11-12 月期的統一發票，1000 萬元特別獎開出 15 張，但仍有 4 張尚未兌領；200 萬元特獎則開出 14 張，但還有 5 張尚未兌領，兌領期限將在 5 月 5 日截止，幸運得主得把握時間兌領，以免與財神擦身而過。

這 4 張還在等得主現身的千萬元發票中，金額最低的是由桃園市龜山區文化三路的「四季田鮮果批發量販廣場」所開出，消費者只花 100 元就對中大獎；另外三張分別由台北市的大葉高島屋咖啡店、台電雲林區營業處、台南市東區北門路的光南大批發所開出。

200 萬元特獎則有 5 張還在等得主出面兌領，其中一張只花 20 元，在桃園市平鎮區的壢新醫院旁邊停車場停車；另一張則是由台中市清水區中山區華得來買飲料，以及在新北市中和區莊敬路的萊爾富花 95 元買菸；金額較高的則是花 101 元在新北市板橋區民權路美廉社消費。

去年 11-12 月統一發票，1000 萬元特別號中獎號碼為「28089459」；200 萬元特獎中獎號碼為「30660303」。



