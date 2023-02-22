500元雲端發票專屬獎 今年1-4月維持215萬組不變

財政部賦稅署今 (22) 日公告 2023 年度 1-4 月期統一發票獎別及開獎組數，其中雲端發票的 500 元專屬獎將開出 215 萬組，與去 (2022) 年下半年開獎組數相同，但與去年 1-4 月同期相比則多開 50 萬組，預計今年 1-4 月每期雲端發票專屬獎合計開出 226 萬 6030 組。

賦稅署表示，今年 1-4 月期統一發票每期開出特別獎 1000 萬元 1 組、特獎 200 萬元 1 組，頭獎至六獎各 3 組；在雲端發票部分，專屬獎 100 萬元獎有 30 組、2000 元獎 1 萬 6000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 215 萬組，預計今年 1-4 月期每期雲端發票專屬獎合計可開出 226 萬 6030 組。

為妥善運用統一發票給獎經費，賦稅署每年都會根據當年度預算並審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，並在年初規劃統一發票開獎獎別及組數。

賦稅署考量自 2022 年 1-2 月期起已經將雲端發票專屬獎 500 元獎每期組數，從原本的 100 萬組增加為 165 萬組，同年 7-8 月期起再加碼增開 50 萬組，合計將開出 215 萬組，經審慎估算中獎獎金及手續費後，112 年 1-4 月期將維持現行開獎獎別及組數，後續將視統一發票給獎經費執行及餘裕情形進行規劃。

賦稅署提醒，財政部的電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金會自動匯入指定帳戶，為方便民眾領獎，財政部統一發票兌獎 APP 提供 24 小時線上即時領獎服務，建議可利用該兌獎 APP 即時領獎。

賦稅署呼籲，民眾可多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎 APP 進行各式載具歸戶至手機條碼，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為環保盡一份心力。