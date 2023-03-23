搭BNPL順風車逃漏稅逾千萬元 美容業者遭國稅局連補帶罰105萬

新型支付工具「先買後付 (Buy Now Pay Later, BNPL)」崛起，但有業者也利用此模式逃漏稅，經北區國稅局查獲某家美容護膚業者在 1 年內短漏報銷售額多達 1400 萬餘元，遭國稅局連補帶罰 105 萬元。

近年崛起的新型支付工具 -「先買後付 (Buy Now Pay Later, BNPL)」不僅可遲延付款且支付方式相對有彈性，加上消費者不必在網路披露金融資訊，獲得不少業者及消費者青睞，成為近年熱門的支付工具之一，但也有業者利用 BNPL 支付模式逃漏稅遭國稅局抓包。

財政部北區國稅局先前就曾查獲，某家經營美容護膚及化妝品業務，因銷售課程大多屬於高單價商品及服務，加上其主力客戶大多是剛畢業的年輕女性，為減輕消費者付款壓力，業者與 BNPL 業者合作，讓消費者可使用 BNPL 方式付款，提高其消費意願。

北區國稅局根據所蒐集的 BNPL 業者金流與該公司申報資料勾稽比對，發現該公司 2020 年度短漏報銷售額 1400 萬餘元，除補徵營業稅額 70 萬餘元外，並處以罰鍰 35 萬餘元。

北區國稅局表示，使用 BNPL 方式交易，多以線上申請，申請簡易又快速門檻不高，消費者在尚未付款前就能收取貨品，並檢視是否符合所需，不符即可直接取消訂單退還物品，無需等待退款，此種消費型態深受年輕消費者所喜愛。

而店家透過與 BNPL 業者合作，也帶動 BNPL 巿場成長快速，為避免營業人透過 BNPL 隱匿營收逃漏稅，國稅局積極蒐集相關金流資料，經與其營業稅申報資料勾稽比對，選查銷售額偏低業者，遏止逃漏稅情事。

北區國稅局呼籲，請營業人自行檢視，有無短漏開統一發票並短漏報銷售額的情形，如有一時不察在未經檢舉或未經稽徵機關調查前，自動補報補繳稅款, 依稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定可免處罰。

