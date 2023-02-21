先買後付在台滲透率提升 日商AFTEE會員數、交易金額雙升

先買後付在台滲透率逐漸攀升，日商恩沛科技 (AFTEE) 去 (2022) 年包括會員數、交易金額均有 2 倍的年增幅，今年除力拚消費金額成長外，也將目標鎖定海外旅遊市場及大型電商。

「AFTEE 先享後付」恩沛科技執行長角元友樹表示，「AFTEE 先享後付」具備「最少摩擦的支付體驗」優勢，同時透過服務機制建構消費者「高風控意識的消費習慣」，目前有 8 成以上用戶選擇一次性付款，且準時繳納費用，整體逾放比低於 1%，

根據「AFTEE 先享後付」發布《2022 年台灣 BNPL 使用行為大調查》，去年台灣民眾在 BNPL 的使用率年增幅超過 3 倍，其中有 7 成以上使用者表示會持續使用。

而隨 BNPL 接受度攀升，也帶動「AFTEE 先享後付」在交易金額與會員數繳出不錯的成績單，其中去年度交易金額相較前年大幅增長近 200%，會員數更飆出近翻倍成長，現已突破 90 萬會員數大關。

在風險控管部分，角元友樹指出，「AFTEE 先享後付」透過「客製化額度」、「動態額度管理」與「充分告知」等三大機制，持續建構市場與消費者的風控意識。

角元友樹表示，AFTEE 先享後付結合日本超過 20 年，以及來台 5 年的大數據資訊，將 4 億筆以上的用戶資料，導入 AI 審核機制模型，可在 10 秒內即時進行基本的使用者財務風險分析，提供初次使用的「客製化額度」，目前平均每位用戶額度約在 5000 元，長期累積良好信用的用戶額度可進一步拉高到 5 萬元。

角元友樹進一步指出，平台後續也會根據使用者的還款狀況進行額度調整，甚至針對信用不佳的帳號祭出停用措施等「動態管理」。

至於沒有在期限繳款的使用者，平台也會寄送至少 3 次的簡訊或 APP 通知，並明確告知還款期限、滯納金等訊息，在正式收取滯納金前，也會保留予消費者額外 7 日寬限期，善盡「充分告知」的義務。根據 AFTEE 統計，目前逾期放款比重低於 1%，滯納金占整體營收比重也微乎其微。

根據 AFTEE 統計，去年合作店家產業涵蓋美妝保健、服飾配件、生鮮美食、生活雜貨、母嬰及寵物用品等，合作商戶總計約 2700 家。不過提及今年展望，AFTEE 今年不再以增加合作店家為目標，而是轉向與大型品牌、電商合作，以此提高市場滲透率。