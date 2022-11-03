〈財委會質詢〉BNPL無感消費恐釀新金融風暴 金管會將研議監理作為

立委張其祿今 (3) 日於財委會表示，新興支付 BNPL(Buy Now Pay Later) 被稱為「無感消費」，且現行無法可管，擔憂未來恐再度釀成雙卡風暴一樣的新金融風暴，金管會主委黃天牧允諾研議監理作為。

近年各國因為疫情，使得部分消費者經濟能力減弱，加上數位金融不斷增加，因此催生了新興數位支付方式－先買後付 BNPL(Buy Now Pay Later)，由中間商待付貨款予業者，後續債權及轉移到 BNPL 業者。

BNPL 業者的消費族群主要瞄準信用小白、無卡族，標榜無須提供個人信用證明，使用手機號碼及個資即可註冊，因為提供民眾更彈性的消費模式，使其於全球電商成長率高達 43%。

但張其祿擔憂，BNPL 模式在台灣的綠界、PCHOME 都有，綠界是有要求要綁信用卡，但若沒綁信用卡的話就類似「無感消費」，恐衍伸過度消費的風險與隱憂，就會像之前的雙卡風暴，把債權賣給討債公司，恐造成新金融風暴。

張其祿進一步指出，針對 BNPL，在澳洲已經有相關法規規範，英國暫時透過消費者保護法來管理 BNPL，但台灣現行無法規可管，金管會認為這是屬於個人短期信貸還是電子支付，將牽動主管機關的監理作為為何。

對此，黃天牧表示，如果以電支來講，背後有連結一個帳戶連結信用卡，可即時控管，但 BNPL 背後沒有信用卡，金管會會去了解市場狀況，並研議監理作為，會緊盯電子支付的部分，第三方支付的部份則會提醒相關主管機構監管。