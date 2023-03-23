〈焦點股〉東哥遊艇訂單能見度達3年 連飆2根漲停創新高價

東哥遊艇 (8478-TW) 由於主攻金字塔頂端客群，每艘遊艇售價 1000 萬美元起跳 (約新台幣 3 億元)，且客戶群平均資產至少 30 億元起跳，購買力完全不受外部景氣和系統性風險影響，在接單持續穩健下，今 (23) 日股價連飆第二根漲停板，再創史上新高價 473 元。

東哥遊艇目前每年產能約 20 艘，由於每艘遊艇生產需耗時 1 年到 1 年半，現有在手訂單達 30 多艘，產期已排到 2025 年，並持續洽談新單中，亦即至少未來 2-3 年營收和獲利動能均無虞。

東哥遊艇董事長闕慶承指出，販售奢處品沒有通膨也沒有漲價多少的問題，「精品業每年都漲，主要客戶照樣買單」。

闕慶承也提到，不同於一般精品的 VIP 客戶，遊艇客群的消費力甚至遠超過買勞斯萊斯的客群，東哥的客戶層已是購買私人飛機等級，因此，東哥並非製造業，也非純銷售遊艇品牌，而是更著重在如何滿足頂級客戶需求，甚至創造需求。

東哥遊艇目前最大遊艇為 37P，最貴售價已達每艘 2500 萬美元 (約新台幣 7.6 億元)，預計 2025 年再推出 40P(40 公尺) 系列遊艇，以滿足歐美客所需，已開始進行 2026-2027 年的營運計畫。