〈東哥最貴遊艇亮相〉董座罕露面 曝成功賣千萬美元奢侈品關鍵

國內豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 作為台灣少見在歐美市場上發光的奢侈品品牌，董事長闕慶承今 (22) 日罕見露面說明經營理念，闕慶承表示，並非將東哥當成製造業，也非只是管理一個品牌，理念是─賣頂級客會記得的記憶，目前已是全球最貴的遊艇品牌之一，甚至可較義大利主要競爭對手訂價再貴 10-20%。

東哥遊艇最貴的 2500 萬美元遊艇，設有主臥室。(鉅亨網記者王莞甯攝)

東哥遊艇最貴的 2500 萬美元遊艇，主臥室內設有按摩浴缸。(鉅亨網記者王莞甯攝)

東哥遊艇旗下 Ocean Alexander 目前是全球第三大遊艇品牌，僅次於義大利二個品牌，但同等級船型售價可高於同業約 10-20%。

闕慶承表示，東哥不生產小遊艇，而是以中大型遊艇為主，原因在於小遊艇的毛利相對低，將東哥視為精品業在經營，獲利的增幅比營收的增幅還重要。

闕慶承也提到，由於往來的客戶是金字塔頂端族群，平均資產至少是 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 起跳，「客人從來不是用價格在考量」，因此，做生意並非只是賣遊艇，而是要保證客戶獲得美好體驗。

闕慶承高度看重品牌的管理，「只要一步沒有做好，可能一個經營幾十年的品牌，短短幾年就沒有了」。

東哥去年稅後純益 17.53 億元，年增達 105%，更一口氣賺贏過去 5 年獲利總和，每股純益 (EPS)19.93 元，每股擬配發現金股利 10 元，配息率約 50%，對此，闕慶承說明，長期配息政策均在 50% 左右，目前並沒有看到任何會改變配息政策的因素。

東哥遊艇最貴的 2500 萬美元遊艇，設有客廳和餐廳，以及專屬廚房。(鉅亨網記者王莞甯攝)

東哥銷售最基本款的遊艇要價 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元)，今日亮相的遊艇則要價 2500 萬美元 (約新台幣 7.6 億元)，是旗下最貴的遊艇，已有美國富豪下訂。

闕慶承不諱言，歐美市場占營收比重達 90%，儘管亞洲富豪客群也不少，但亞洲三大遊艇市場香港、新加坡和普吉島合計需求可能不到美國佛羅里達的 1 成，因此，會先將經營資源持續投放歐美成熟市場，未來仍不排除逐漸朝亞洲發展。