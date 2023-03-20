東哥遊艇去年大賺近2個股本 賺贏過去5年總和 每股將配息10元

國內豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 於今 (20) 日公告去年稅後純益 17.53 億元，年增達 105%，獲利不僅倍增，更賺贏過去 5 年獲利總和，每股純益 (EPS)19.93 元，董事會也通過每股擬配發現金股利 10 元，配息率約 50%，以今日收盤價 386.5 元計算，現金殖利率約 2.59%，展望後市，東哥表示，在手訂單已排至 2025 年，營收動能無虞。

東哥去年全年合併營收 55.6 億元，年增 21.98%，營業利益 18.62 億元，營業利益率 33.51%，年增 12.66 個百分點，稅後純益 17.53 億元，淨利率 31.6%，年增多達 12.79 個百分點。

東哥說明，去年獲利創高主要受惠近年豪華遊艇市場強勁需求，帶動終端售價調升，尤其旗下 OA 品牌聲譽高，掌握訂價話語權，價格可優於其他遊艇品牌，同時，生產效能持續精益求精、成本費用達規模經濟效益，因此，各項獲利指標再次刷新歷史紀錄。

展望後市，東哥指出，儘管全球景氣展望仍因俄烏戰爭和通膨壓力而有不確定性，但主要客群是金字塔頂端的富豪，且全球富豪人數和財富持續增加，高端奢侈消費需求依然強勁，不少奢侈品品牌看好需求前景，無論是高價跑車或私人飛機今年需求預期仍將續增。

觀察 2 月舉辦的邁阿密國際船展，市場買氣仍熱，東哥在手訂單創高，已排至 2025 年，樂觀看新產能貢獻和新產品陸續問世，皆將帶動未來營運動能。