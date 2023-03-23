WoodMac：今年全球石油需求成長 估四成由中國貢獻

能源顧問公司 Wood Mackenzie(WoodMac) 周四 (23 日) 發布報告預估，今年中國將占全球石油需求成長的四成，但油價不會因爲消費增加，就回到 2022 年的水準。

根據 WoodMac 的基本情境，在中國政府取消清零防疫措施後，今年中國經濟將成長 5.5%，相當於今年全球每日石油需求增加的 260 萬桶，有 100 萬桶是由中國貢獻。

另外，在高成長情境下，若今年中國經濟成長 7%，中國石油需求將進一步增加 40 萬桶 / 日。

即使需求回升，WoodMac 預估，今年布蘭特原油平均價格仍將低於 2022 年的每桶 99 美元，因為市場已經適應俄烏戰爭所造成的混亂情況。

除非出現嚴重經濟衰退，否則 WoodMac 預期，今年布蘭特原油平均價格，將從目前的每桶 75 美元左右升至 89.4 美元，在中國經濟成長較快的情況下，每桶油價估還會再漲 5 美元。

WoodMac 短期石油研究主管 Mark Williams 表示，本月爆發銀行業危機後，供需基本面沒有出現重大變化，預估油價將收復失地。

WoodMac 還稱，隨著煉油產能超越運輸燃料需求增速，第 4 季全球煉油利潤率將從一年前的每桶 11 美元降至 6 美元左右。

在中國消費增加的情況下，更高的經濟成長情境將導致中國汽油、柴油和瓦斯油出口下滑，從而帶動 Q4 全球煉油利潤率增加 50 美分 / 桶。WoodMac 預估，Q4 柴油和原油的平均利潤率為每桶 30 美元，汽油平均利潤率每桶估約 5-6 美元。