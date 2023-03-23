公共運輸口罩令4月中有望鬆綁 BNT原廠5月來台討論疫苗採購

疫情指揮中心今 (23) 日表示，第三波 Omicron 疫情持續下降，指揮官王必勝指出，接下來可望鬆綁兩方向，首先是交通運具戴口罩調整，可能在 4 月中下旬上路，另一項是醫療院所的感染管理規範放寬；此外，BNT 原廠 5 月初將來台，屆時會評估我國是否需要購買新冠疫苗。

20 日起，確診者輕症免隔離免通報，王必勝表示，還需要一些時間來觀察解封後的影響，目前正在著手討論公共運輸口罩政策鬆綁，改成建議戴口罩而非強制配戴，但還要跟交通部及相關單位討論，規劃在清明連假過完宣布，預計 4 月中下旬上路。

第二項鬆綁則是醫療院所專責病房的感染管理作業，王必勝強調，會持續跟醫療端討論溝通。

至於 BNT 原廠 5 月將來台討論合作，王必勝表示，我們要盤點疫苗既有存量及施打狀況，看看是否需要加購 BNT 疫苗，另外，也要討論代理權事宜，以及釐清接種疫苗後中風機率增加的疑慮。

王必勝進一步指出，事實上，我國目前還有不少莫德納的次世代疫苗，今年還有 1500 萬劑的疫苗合約。而 BNT 不只有新冠疫苗，還有癌症疫苗等，也許會來和其他相關單位洽談。

根據指揮中心統計，國內 3/21-3/23 平均每日新增 109 例 COVID-19 確定病例 (併發症)，均為本土個案，較新制前一個月之每日中重症平均數 119 例略降。另上週 (3/17-3/23) 平均每日新增 34 例死亡，亦較再前一週 (3/10-3/16) 之每日死亡平均數 41 下降。

指揮中心指出，上週新增檢出 81 例 Omicron 亞型變異株確定病例。雖然疫情持續下降，但重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿 3 劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥。

指揮中心陸續鬆綁防疫規定，自 3 月 27 日起取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構、兒少團體家庭照顧機構定期快篩措施，其餘住宿式照顧機構服務對象維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至 4 月 30 日止。