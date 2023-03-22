盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價拉至漲停，漲停價143.0元，成交227張

尼得科超眾(6230-TW)22日09:47上漲13元，股價漲停報143.0元，委買20張、委賣86張，成交227張。
主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.87%。
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲2.77%，台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
尼得科超眾(6230-TW)22日09:47上漲13元，股價漲停報143.0元，委買20張、委賣86張，成交227張。
主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.87%。
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲2.77%，台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.96%
$12,396
原投組報酬率
+15.08%
$11,508
投組標的成分
40%
6231
20%
3324
20%
1589
10%
6223
10%