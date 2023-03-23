盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.06%報174.0元，成交1,432張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.06%，23日09:06報174.0元，成交1,432張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價上漲2.41%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.29%。櫃買指數上漲3.05%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-407 張
  • 外資買賣超：-121 張
  • 投信買賣超：-327 張
  • 自營商買賣超：+41 張
  • 融資增減：+669 張
  • 融券增減：-149 張

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