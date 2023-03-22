盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.11%報169.0元，成交2,154張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.11%，22日10:25報169.0元，成交2,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價下跌3.27%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.99%。櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-449 張
- 外資買賣超：+101 張
- 投信買賣超：-274 張
- 自營商買賣超：-276 張
- 融資增減：-729 張
- 融券增減：-157 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.97%
$12,097
原投組報酬率
+14.32%
$11,432
投組標的成分
40%
6231
20%
3324
20%
1589
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10%