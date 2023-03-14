美國衛星通訊展開展 昇達科設獨立的展示攤位參展

在烏俄戰爭中因低軌衛星通訊發揮關鍵功能而更受矚目的衛星通訊展， 13 日於美國華聖頓特區再度熱烈登場。由於低軌衛星通訊將帶動無人駕駛、物聯網等無線通訊獲得更廣泛的應用與實現，已經順利切入全球知名低軌衛星關鍵供應鏈的昇達科 (3491-TW) 也設立獨立的展示攤位。

由於低軌衛星通訊也是我政府所關注且著力扶植的重點產業，國家太空中心同時也率領多家業者參與此項盛會。

昇達科表示，昇達科所開發並已獲得認證通過的多款衛星通訊元件也佈展於展會上，預期在展會期間可以吸引衛星產業各業者的目光，進而可以與更廣泛應用需求的潛力客群在展會上進行交流。

昇達科指出，不論是地面站 (Gateway)、衛星酬載 (Satellite Payload) 以及用戶終端 (User Terminal) 的應用，甚或是在 E-band 80GHz 這個毫米波頻段可以有效拉高頻寬需求的應用，昇達科都已經有相關產品獲客戶所運用，這些實績必可爭取有相關應用需求業者的目光，對於日後拓展商機有相當助益。

昇達科此次由總經理吳東義帶領參展，參展陣仗也是歷年最大的一屆，昇達科指出，展出期間也已經有多家國外企業預約洽談商務事宜，後續成果確實值得關注。

昇達科指出，地面光纖網路發展多年，已涵蓋多數人口居住地區，國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）的數據指出，全球網路使用人口已由 2019 年的 54% 成長至 2022 年的 66%，網路使用人口總數也突破 50 億大關，達到 53 億人口。然而儘管網路使用人口比例在近兩年有了顯著增長，至今全球仍有 27 億人無法連接網路。

為了改善數位落差，各大衛星營運商與各國政府積極投入 LEO 衛星通訊系統開發。根據 Grand View Research 調查顯示，明年全球衛星產值達 3083 億美元，且 2029 年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達 88%。目前全球四大低軌衛星營運商 (美國 SpaceX、英國和印度 OneWeb、美國 Kuiper，加拿大 Telesat) 美國佔了兩家，分別是 Starlink 和 Amazon 底下的 Project Kuiper。低軌衛星商機因火箭發射成本的下降，而快速成長，低軌衛星在網路訊號的覆蓋率、傳輸量、上網速度，都可提供完整的服務，一舉掀起全球通訊革命與低軌衛星商機。