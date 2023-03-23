〈貴金屬盤後〉Fed升息1碼並暗示緊縮循環近尾聲 黃金期貨上漲

黃金期貨周三 (22 日) 收高，並在電子盤時段進一步上漲。聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼 (25 個基點)、並暗示今年只會再升息一次之後，美債殖利率和美元雙雙下滑，幫助黃金走出前日的六周最大跌幅陰影。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 8.50 美元或 0.4%，報每盎司 1949.60 美元，前日曾重挫 2.1%。

電子盤交易時段，黃金期貨進一步上漲至每盎司 1957.40 美元。

聯準會決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三決議升息 1 碼至 4.75-5.00%，符合市場預期。官員在聲明中表示仍關注通膨風險，但拿掉「持續升息」(ongoing increases) 字眼，改稱「預期會有一些緊縮」(some additional firming) 可能是適合的，以讓通膨率回到 2%。

此外，聲明中強調「美國銀行體系健全且有韌性」，但警告近期事件可能抑制經濟活動。同時，利率預測點狀圖顯示官員普遍預期今年只會再升息一次，明年開始降息。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 說，從金價在決策公布後的立即反應看來，升息 1 碼大致在市場意料中。

他認為，最新經濟預測顯示，Fed 主席鮑爾現在認為經濟前景比年初更黯淡，並在周三會後記者會中，暗示「緊縮循環已近尾聲」。

根據最新經濟預測摘要 (SEP)，決策官員認為今年通膨不會快速下降，但經濟可能更加疲軟。

世界黃金協會 (WGC) 北美首席市場策略師 Joe Cavatoni 指出，黃金最近的走勢顯示升息循環的步調可能放慢、規模可能縮小，從 Fed 今日升息 1 碼看來也是如此。

Cavatoni 說：「我們正在觀察經濟衰退發生的可能性，和可能的時間點，也因此，許多投資人將對黃金有策略性的布局。問題在於，我們要多快才能更清楚看見經濟的輪廓。」

Fed 決議公布後，美元和美債殖利率雙雙下滑，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%，10 年期美債殖利率也從周二尾盤的 3.603%，下滑到 3.536%。

黃金本身不孳息，因此當美債殖利率下降，持有黃金的機會成本降低，有利於提振需求。此外，黃金以美元計價，當美元走軟，海外買家買進的成本變得較低，也能幫助拉抬對黃金的需求。

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