〈普發6000來了〉5種領取管道分批上路 現金入袋最快建議這天上網登記

全民期待已久的普發現金就快上路了。根據財政部規劃，普發現金共有 5 種管道可以領取，但先後順序有別，其中最快的是直接入帳及偏鄉造冊發放，其次則是登記入帳，接下來分別是 ATM 與郵局提領。領取時間預計至少半年，預計到今 (2023) 年 10 月底止。

其中直接入帳有限定對象，包括領取勞職保年金、勞退休金、國民年金、身心障礙者生活補助費或中低收入老人津貼等對象；偏鄉造冊則鎖定屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，由當地分駐所協助發放。

至於多數人則可從網路登記、ATM 或選擇到郵局臨櫃提領等方式 3 選一。

數位部次長李懷仁說，選擇上網登記領取者，可依身分證或居留證尾數號碼在 3 月 22 日到 26 日分批上網預先登記，27 日則開放所有民眾皆可上網登記，28 日起開放查詢資料登記是否有誤。

李懷仁表示，只要經資料查核無誤後，預先登記者，等預算三讀並經總統公布生效日後第 5 個工作日即可入帳；如果是生效日再登記者，入帳日則是登記日後 2 個工作天入帳。

若是到 ATM 提領，除了可在台銀、土銀、兆豐、一銀、合庫銀、華銀、彰銀、台企銀等 8 家公股銀行指定 ATM 提領外，另外包括郵局、國泰世華、中信、台新及玉山銀行等貼有普發現金貼紙的機台提領，全台將近 2.6 萬台，覆蓋率約 8 成。但提領時間是自預算三讀生效且經總統公布後 14 天開始。

如果想到郵局臨櫃提領，則需等到預算三讀生效，總統公布後 21 天開始，換言之，選擇郵局臨櫃提領，會比 ATM 提領晚一周上路。

另外，未滿 13 歲的符合領取資格者，可由父母或法定代理人代為領取，一人最多可同時替 4 位帶領；今年第 4 季 (10 月到 12 月) 出生的新生兒也能領取普發現金 6000 元，領取期限到明 (2024) 年 1 月底止。