SK集團旗下YES Power Technix布局SiC 新廠量產產能增近3倍

SK 集團旗下 YES Power Technix 正在大幅擴大 SiC 產能，南韓媒體指出，釜山 6 吋新廠本月已完工量產，總產能增近 3 倍，擴大 SiC 二極體、MOSFET 模組與裸晶產量。

YES Power Technix 目前浦項生產基地具備 4 吋、6 吋 SiC 產能，以 6 計算年產能 1 萬片，而 SK 集團事業報告顯示，本月釜山新廠已開始量產，SiC 年產能將達 2.9 萬片。

研調預期，全球 SiC 電源 IC 市場規模今年將成長至 22.75 億美元，年增 41.4%，未來三年的年複合成長率 (CAGR) 達到 30% ，市場規模將達到 53.28 億美元。

SK 集團積極布局 SiC 商機，除了 YES Power Technix 外，SK Siltron 將 3 年投資額上調至 6.4 億美元，目標 2025 年 SiC 產能增加 17 倍。

SK Siltron 目標今年 SiC 晶圓業務營收可望較去年成長 2 倍以上，SK 集團表示，YES Power Technix 與 SK Siltron 未來將深化合作，包含產能共用與 R&D 的合作。

SK Siltron 持續提高南韓龜尾二廠 SiC 產能，並在美國擴廠，目前也正在研發 8 吋碳化矽晶圓，目標是 2024 年下半年開始量產。

全球晶圓廠積極建置 8 吋產能，目前 Wolfspeed 進度最快，WolfSpeed 紐約州 8 吋新廠預計今年上半年量產、貢獻營收，另外，北卡羅來納州西勒市 8 吋新廠預計 2024 年將能投產，屆時 SiC 產能將超過 10 倍。

除了 Wolfspeed 以外，目前 II-VI、SiCrystal(ROHM)、Norstel(ST)、ON Semi、Soitec、天科合達、天岳先進、爍科晶體等廠商已推出相應 8 吋基板或晶體樣品，僅 Wolfspeed 投入量產。

