〈台幣〉股匯雙漲 量能急凍小升收30.563元

瑞信危機暫時緩解，市場將焦點放在本周美國聯準會 (Fed) 利率決策會議，外資縮手觀望，台北匯市今 (21) 日交投清淡，新台幣兌美元匯率終場收在 30.563 元，小升 3 分，呈現股匯雙漲走勢，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.715 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.56 元開盤，盤中一度升抵 30.52 元、最低來到 30.605 元，呈現盤整走勢，台北外匯市場成交值萎縮至 7.1 億美元，元太外匯市場成交值 3.615 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數回檔下挫 0.35%，歐元勁揚 0.61%，新加坡幣升值 0.34%，人民幣升值 0.27%，新台幣小升 0.1%，越南盾平盤整理，日元則貶值 0.64%，韓元也小貶 0.08%，亞幣互有升貶。

在瑞銀同意收購瑞信後，Fed 也聯合五大央行提升美元流動性，提振市場信心，台股今天開高，一度漲逾百點，電子、金融族群普遍走揚，但航運股虎頭蛇尾，拖累大盤漲勢，加權指數終場上漲 93.48 點，收在 15513.45 點，站回 10 日線。三大法人呈現土洋對作，外資賣超 28.83 億元，為連 2 賣。

美歐銀行業風波不斷，觀察家和交易員認為，聯準會本周暫停升息機率升高，包括 Fed 前官員杜雷 (William Dudley) 和避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 等人都呼籲停止提高利率，全球首富馬斯克甚至希望能降息。