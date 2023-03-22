盤中速報 - 台燿(6274)急跌-2.22%報70.7元，成交4,408張

台燿(6274-TW)近5分K跌速2.22%，22日10:22報70.7元，成交4,408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台燿(6274-TW)近5日股價上漲7.96%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.5%。櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,325 張
  • 外資買賣超：+902 張
  • 投信買賣超：+2,215 張
  • 自營商買賣超：+208 張
  • 融資增減：-1,507 張
  • 融券增減：-44 張

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