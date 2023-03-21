思科啟動台灣數位加速計畫2.0 聚焦五大面向

思科 (CSCO-US) 在台深耕邁入第 26 年，回顧 2018 年起即在台導入台灣數位加速計畫 (Taiwan Digital Acceleration, TDA)，與政府、產業及學界策略合作，推動社會各面向的數位化發展，今 (21) 日進一步宣布 TDA 計畫將正式邁入 2.0 嶄新投資階段，將聚焦在五大面向，持續為台灣數位發展挹注資源。

思科全球資深副總裁暨創新長 Guy Diedrich 表示，台灣富含高科技能量、豐沛人才，且台灣的科技貿易也牽動全球經濟發展，思科期待能發揮在其他市場學習到的專業及經驗，為政府、產業和學界提供更廣闊的創新與協作平台，最終，達到促進經濟成長、強化基礎建設的安全與韌性。

思科表示，在 TDA 計畫 1.0 基礎上，2.0 階段將更緊密配合政府的數位轉型政策綱領、六大核心戰略產業計畫，以提升台灣在全球的軟硬體實力與競爭優勢，聚焦在包含資訊安全、智慧城市和交通、金融韌性、智慧能源、樂齡生活等五大面向。

思科台灣總經理林岳田指出，數位韌性是台灣站穩科技島的基石，而思科是打磨基石的重要推手，未來思科將持續與台灣產業夥伴、學術單位與政府積極合作，打造安全及前瞻性的解決方案，成為台灣數位化發展的重要夥伴。

思科也補充，過去即透過思科網路學院與各地教育機構合作提供網路、資安和軟體開發培訓，在台灣也與 73 家合作夥伴，擴展台灣技能發展，在過去 24 年間已有超過 15.4 萬名學員接受訓練並培養出實戰技能。