台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 03/21
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6861  睿生光電     03/21  初上市      03/15-03/17       912   70.00     70.00  元大       01    03/20     452124
2867  三商壽       03/21  上市增資    03/15-03/17     45000    5.05      5.05  華南永昌   05    03/20      15362
8033  雷虎         03/22  上市增資    03/16-03/20       850   36.00     36.00  福邦       01    03/21     404507
2540  愛山林       03/24  上市增資    03/20-03/22      2040   72.00     72.00  永豐金     01    03/23      11534
6026  福邦證       03/24  上櫃增資    03/20-03/22      3600   10.00     10.00  台中銀     01    03/23       5122
4564  元翎         03/27  上市增資    03/21-03/23      1700   20.00     20.00  福邦       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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