永鴻生技3/24登興櫃 拚今年營運重回高峰

永信投控 (3705-TW) 旗下動物用藥廠永鴻生技 (6936-TW) 將在 3 月 24 日登錄興櫃，總經理鍾威凱表示，今年有望取得 5-10 張國內新產品許可證，加上原料價格回檔，營運力拚重回成長。法人估，今年營收、獲利有望重回 2021 年高檔水準。

產品營收比重方面，家禽畜 / 水產的經濟動物營收占 98%、伴侶動物 (寵物) 占 2%。鍾威凱分析，台灣整體動物保健市場規模近 600 億元，其中，經濟動物僅 120 億元，寵物則達 480 億元，且寵物市場年複合成長率達 8-10%。

鍾威凱表示，由於寵物市場成長速度高於經濟動物市場，公司近期推出多項產品，同時搭配既有的銷售策略，以及擴大寵物學名藥，目標五年內寵物營收占比可從目前的 2% 提升至 10%。

而永鴻生技在經濟動物市占率已經是第一，短期經濟動物仍是主要營運支撐，預期未來將維持穩定成長。

永鴻生技國內營收比重約 87%、海外約 17%，鍾威凱指出，目前海外最大客戶為美國生技公司 BRI，雙方合作多項酵素類產品，並外銷至全球逾 10 個國家，隨著海外商業活動回籠，許可證陸續到手，今年海外營收將超過 20%。

鍾威凱指出，去年受到原料成本上漲影響，衝擊毛利表現，儘管目前仍有部分抗生素價格維持高檔，但胺基酸、維生素等原料價格已經回穩，今年營運有望重回成長力道。

永鴻生技成立於 2016 年，目前資本額 6.62 億元，主要股東為永信投控持股 57%，兆豐創投與玉山創投持股各為 3.02%、中盈投資持 2.5%；永鴻成立過程是永信透過收購外商碩騰生技新竹工廠後，再與永信動物藥品部門合併並分割成立。