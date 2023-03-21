全家打造全台最大規模甜點專賣店 拚全年業績翻倍

據經濟部調查，國內甜點市場一年規模達 150 億元，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (21) 日宣布，看準此百億商機，推出自家甜點品牌 minimore，在全台 4100 家店的基礎下，打造全時段供應的全台最大規模甜點專賣店，朝全年甜點業績翻倍增的目標邁進。

全家說明，研發甜點近 20 年，是國內唯一擁有自營甜點專業產線的超商，至今已推出超過百款甜點，平均每 4 秒就有 1 位消費者購買，去年推出超人氣「鮮乳脆皮泡芙」，首月一口氣熱銷超過 12 萬顆，換算一天即賣出 4000 顆，法式檸檬塔更是每月熱銷超過 20 萬個。

在此龐大的甜點商機下，全家此次開發全新品牌 minimore，將同時進駐全家全台 160 家咖啡複合店型，並在超商 APP 中推出甜點隨買預約取的線上銷售服務；而上線首波則規劃有脆皮泡芙、法式檸檬塔、千層蛋糕等熱門甜點選項。

全家強調，觀察日本甜點市場流行趨勢，並長期與日本全家技術交流，將持續研發多樣化甜點型態，如千層蛋糕、餅乾三明治等。

全家鮮食 OMO 整合部黃正田部長說，前兩年在疫情影響之下，消費者減少出門頻次，但全家甜點銷售反而逆勢成長，去年業績更呈爆發性成長超過 40%，銷售時段和購買族群不斷擴大，不僅下午茶時段銷售佳，午間用餐時段已成另一銷售高峰。