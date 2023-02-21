全家全盈支付組建「場景金融聯盟」 Q2起嵌入多家銀行App

連鎖超商全家 (5903-TW) 轉投資全盈支付今 (21) 日宣布，全盈 + PAY 今 (2023) 年將組建「場景金融聯盟」，第二季起陸續嵌入多家銀行 App，拚會員數、合作品牌同步翻倍，目標至年底會員達 200 萬人；全盈支付董事長薛東都指出，獲利沒有時間表，但透過支付數據的蒐集，將有發展更多元業務的可能。

薛東都不諱言，純粹做支付很難賺錢，希望透過經營支付的大數據蒐集，發展代收代付、非金融版圖，隨著深入各場景，強調「時間到自然會賺錢」。

全盈支付總經理劉美玲說明，全盈 + PAY 是國內首個跨場景嵌入應用的電子支付品牌，以「嵌入式支付金融科技 (PaymentInside)」差異化策略切入台灣電支市場，去年會員人數破百萬、活躍會員占比高達 7 成，完成簽約特店達 10 萬點，嵌入零售 (全家便利商店)、社區 (智生活)、職場 (STAYFUN) 三大場景 App，並賦能旗下會員各式支付和金融服務。

據資策會 (MIC)2022 年產業觀測報告指出，支付產業今年將往服務多元化、支付金融化、協助商家數位化三大趨勢發展。

劉美玲認為，電支業者接下來比拚的將是結盟場景夥伴的滲透率、客製場景夥伴金融體驗的創新力。

全盈 + PAY 自去年開業至今 8 個月以來，發送點數高達 26 億點，展望後市，將持續深耕零售、社區、職場、金融等四大場景，並拓展不同生活場景，今年朝會員數翻倍至 200 萬人目標邁進，進一步為場景夥伴量身打造客製化的微金融服務。

全盈 + PAY 也預告，將於第二季至第三季陸續嵌入多家銀行 App，賦能其電子支付功能。