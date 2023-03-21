中型集團2021年營運亮眼 CRIF示警：對中國高度依賴將拉長轉型期

CRIF 發布 2023 年版 250 中型集團研究調查顯示，2021 年中型集團的營收總額營收總額、稅後純益及純益率均創新高，但要注意的是，中型集團擴張時也存有三大隱憂，其中對中國的高程度依賴也將拉長集團轉型期，不可不慎。

報告指出，這三大隱憂包括「新入榜集團個數增加緩慢」、「合併營收達 50 億元以上集團個數成長有限」、「對中國依賴程度過高」。

CRIF 指出，2021 年中型集團全球投資分子企業總家數共 3772 家，較 2020 年增加 162 家，顯示中型集團的投資擴張力道急速大增。

就成長方面來看，包括營收總額 1 兆 5687 億元、稅後純益總額 1315 億元、稅後純益率 8.29% 同步創下歷史新高；資產總額 2 兆 6623 億元則創下 2016 年以來新高。

另外，營收成長率 16.76%、資產成長率 12.40% 也同步創下 2013 年以來新高；稅後純益成長率 39.455 更是 2010 年以來的新高，投資家數成長 4.49% 則為 2015 年以來的新高，顯示中型集團在後疫情時代營運反彈相當強勁。

CRIF 分析，中型集團主要特色為成長性高，觀察 2012 年到 2014 年中型集團無論投資總家數、資產總額、營收總額、稅後純益總額及純益率都是同步成長的。

但到了 2015 年到 2020 年期間，中型集團在投資家數成長、資產總額成長、營收總額成長和稅後純益成長就呈分岐走勢，顯示中型集團營運成長出現瓶頸。

CRIF 表示，2021 年中型集團營收創歷史新高，為連續 2 年營收總額衰退後的首度正成長，且成長幅度達到兩位數，也是 2013 年以來所首見，而此一成長動能是來自轉型升級的帶動，或是疫後的急單效應，還需要後續進一步觀察。

CRIF 也發現，250 中型集團投資中國的分子企業家數 2019 年還有 863 家，但 2021 年只剩 688 家，但其營收總額 5052 億元、稅後純益額 232 億元、稅後純益成長率 (44.91%)、純益率 (4.59%) 卻同步創新高，尤其稅後純益連續 2 年成長幅度都達 20% 以上，純益率連續 4 年上升，顯示對中國大陸的倚賴程度有增無減。

CRIF 認為，中型集團處於轉型過渡期趨勢並未改變，尤其對中國高度依賴也間接反映中型集團的轉型升級進度緩慢，就長期營運面來說，無法擺脫中國的成長貢獻，將更拉長中型集團轉型的時間。