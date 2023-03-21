盤中速報 - 太景*-KY(4157)股價拉至漲停，漲停價16.1元，成交4,470張

太景*-KY(4157-TW)21日10:20上漲1.45元，股價漲停報16.1元，委買1,135張，成交4,470張。

主要業務為新藥研發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲0.41%。

太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲0.34%，櫃買指數上漲1.11%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-225 張
  • 外資買賣超：-225 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+118 張
  • 融券增減：-9 張

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