盤中速報 - 太景*-KY(4157)急跌-2.37%報16.45元，成交489張

太景*-KY(4157-TW)近5分K跌速2.37%，27日09:05報16.45元，成交489張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價下跌3.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-221 張
- 外資買賣超：-320 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+99 張
- 融資增減：-4 張
- 融券增減：-298 張
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AI優化後報酬率
+38.70%
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原投組報酬率
+29.79%
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投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
10%
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10%