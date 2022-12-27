盤中速報 - 太景*-KY(4157)急跌-2.37%報16.45元，成交489張

太景*-KY(4157-TW)近5分K跌速2.37%，27日09:05報16.45元，成交489張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

太景*-KY(4157-TW)近5日股價下跌3.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-221 張
  • 外資買賣超：-320 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+99 張
  • 融資增減：-4 張
  • 融券增減：-298 張

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