盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.33%報15.4元，成交1,019張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.33%，21日09:24報15.4元，成交1,019張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲0.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.41%。櫃買指數上漲1.11%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-225 張
- 外資買賣超：-225 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+118 張
- 融券增減：-9 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+32.76%
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原投組報酬率
+25.22%
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投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
10%
3027
10%