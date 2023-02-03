盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.22%報16.15元，成交688張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.22%，03日10:45報16.15元，成交688張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲6%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.55%。櫃買指數上漲6.01%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,099 張
  • 外資買賣超：+1,099 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-64 張
  • 融券增減：+16 張

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