盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.22%報16.15元，成交688張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.22%，03日10:45報16.15元，成交688張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲6%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.55%。櫃買指數上漲6.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,099 張
- 外資買賣超：+1,099 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-64 張
- 融券增減：+16 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.18%
$13,218
原投組報酬率
+23.18%
$12,318
投組標的成分
40%
5258
20%
6205
20%
3035
10%
3207
10%