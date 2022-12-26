盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.45%報16.75元，成交514張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.45%，26日09:08報16.75元，成交514張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價下跌5.28%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.13%。櫃買指數下跌1.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,563 張
- 外資買賣超：-1,563 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-71 張
- 融券增減：-146 張
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投組標的成分
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1760
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