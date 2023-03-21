盤中速報 - 台半(5425)急跌-2.25%報108.0元，成交3,944張

台半(5425-TW)近5分K跌速2.25%，21日09:09報108.0元，成交3,944張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台半(5425-TW)近5日股價上漲1.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.06%。櫃買指數上漲1.11%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,620 張
- 外資買賣超：-5,258 張
- 投信買賣超：-398 張
- 自營商買賣超：+1,036 張
- 融資增減：+2,069 張
- 融券增減：-369 張
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AI優化後報酬率
+15.09%
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原投組報酬率
+6.37%
$10,637
投組標的成分
40%
1529
20%
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20%
2457
10%
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