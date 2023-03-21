美股重點新聞摘要2023年03月21日

今日操盤前瞻

澳洲央行 3 月會議記錄

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 談話

美國 2 月成屋銷售數據

摩根大通分析師：「明斯基時刻」發生機率升高

摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic 周一 (20 日) 表示，在央行對抗通膨之際，銀行倒閉、市場動盪和經濟不確定性持續，都讓金融市場進入「明斯基時刻」(Minsky Moment) 的機率升高。閱讀全文...

瑞信 AT1 債券淪壁紙 傳 PIMCO 為最大持有人

瑞銀 (UBS) 上週日 (19 日) 以 32.5 億美元收購搖搖欲墜的瑞士信貸 ，還導致約 160 億瑞郎 (約 173 億美元) 的瑞信額外一級資本 (AT1) 債券慘變壁紙。《彭博》引述知情人士報導，PIMCO 對瑞信 AT1 的曝險金額最大，規模約 8.07 億美元。閱讀全文...

標普調降瑞銀信評展望至負向 稱併購瑞信有重大執行風險

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 周一 (20 日) 將瑞銀集團 (UBS) 的信用評等展望調降至「負向」(negative)，預料對瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資銀行的業務整合，將為瑞銀帶來重大執行風險。閱讀全文...

習近平抵莫斯科展開國是訪問 與普丁會面討論俄烏問題

中國國家主席習近平周一（20 日）出訪俄羅斯，展開為期 3 天的國是訪問，將與俄國總統普丁（Vladimir Putin）召開峰會。克里姆林宮稍早表示，會談期間將談及北京提出的烏克蘭和平方案。閱讀全文...